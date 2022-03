Toselli se afianza en el arco de Central Córdoba

30/03/2022 - 22:52 Deportivo

Llegó a Central Córdoba con el desafío de jugar por primera vez en el fútbol argentino y en un puesto que suele ser el más ingrato de todos: el de arquero. Pero el chileno Cristopher Toselli demostró sus condiciones de entrada y, en base a sacrificio y buenos rendimientos, se adueñó del arco "ferroviario".

Titular en los siete partidos de Central Córdoba en la Copa de la Liga Profesional, en los que recibió seis goles y en dos pudo mantener su valla invicta, Toselli reveló que su adaptación al fútbol argentino "no fue para nada fácil", pero destacó el apoyo de compañeros y cuerpo técnico.

"No ha sido fácil porque todos los partidos son difíciles, así que no ha sido para nada fácil. Pero por suerte mis compañeros me han recibido de la mejor manera, también el cuerpo técnico y el entrenador de arqueros me han hecho sentir muy cómodos y eso permite que mi trabajo sea más fácil. Obviamente que si viene acompañado de buenos resultados y buenos rendimientos, es más cómodo", contó en una entrevista con el departamento de prensa del club.

Metiéndose en el partido de mañana ante Huracán, dijo: "Necesitamos un nuevo triunfo para ratificar el triunfo en Tucumán, para meternos nuevamente en pelea por la zona de clasificación, para volver a ganar ante nuestra gente que lo necesitamos, como también necesitamos que nos acompañen, como ha sido la tónica de local. Esperamos poder entregarle una alegría y volver a meternos en zona de clasificación".

Para Toselli, Central venía jugando bien, pero no se le daban los resultados, pero espera que lo de Tucumán cambie la mano. "Eso es lo más importante y a veces lo más difícil, validar las cosas. Porque hacer las cosas bien y que el resultado después no venga, puede generar dudas. Por suerte este equipo es fuerte, en la mentalidad ganadora, en la mentalidad trabajadora, que no permite que nos caigamos y que sigamos convencidos de lo que el técnico quiere", finalizó.