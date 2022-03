En moto desde Paraguay, para disfrutar la gran fiesta en Las Termas

31/03/2022 - 17:19 Deportivo

El Mundial de Motociclismo hace que Las Termas de Río Hondo sea la capital del motociclismo en el mundo. Y que Latinoamérica se sienta local. Miles de “moteros” ya están instalados a la espera del GP de la Argentina. Desde Encarnación, Paraguay, llegó el Itapuá Biker, un grupo de 12 fanáticos que ya están a la espera de ver la competencia, pero que disfruta cada momento de la previa.

“La verdad que estamos felices por tener al MotoGP aquí en Sudamérica. Este es un evento internacional increíble. Y lo tenemos tan cerca. Es emocionante para nosotros, como amantes de las motos, poder estar aquí. En lo personal, es mi primera experiencia. Y viendo todo lo que es y todo lo que genera, es mi primera de muchas. Y eso que aún no comenzó la competencia. Termas es un lugar increíble, no me imaginé que iba a ser así. La gente es muy amable. Ya nos encontramos y conocimos a gente de Brasil, Uruguay, Chile. De diferentes países. Es una verdadera fiesta”, contó Pedro Domínguez, uno de los referentes de Itapuá Biker .

“En mi caso, vinimos desde Paraguay en dos tramos por un pequeño percance. El segundo día hicimos 750kilómetros. Lo disfrutamos muchísimo”, agregó.

Por su parte, Luis Huemer, integrante del grupo, contó: “La verdad que nos encontramos con buenas rutas en Argentina y eso hizo que disfrutemos mucho el viaje. Somos un grupo importante y hablando de lo que será la carrera, cada uno tiene a un piloto preferido o a una marca. Nosotros vinimos a disfrutar”.