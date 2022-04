Así quedó el nuevo cronograma para el Moto GP

31/03/2022 - 23:08 Deportivo

Estos son los nuevos horarios, para el Gran Premio de la República Argentina, desde mañana, por la cancelación de las prácticas libres previstas para hoy.

Sábado 2: Entrenamientos libres Moto3, a las 8:45; Entrenamientos libres Moto2: 9:40; Entrenamientos libres MotoGP: 10:35; Entrenamientos libres Moto3: 11:35; Entrenamientos libres Moto2: 12:30.

Entrenamientos libres MotoGP: 13:25; Entrenamientos cronometrados Moto3: 13:35; Entrenamientos cronometrados Moto3: 15:00; Entrenamientos cronometrados Moto2: 15:30; Entrenamientos cronometrados Moto2: 15:55; Entrenamientos libres MotoGP: 16:25.

Entrenamientos cronometrados MotoGP: 17:05; Entrenamientos cronometrados MotoGP: 17:30

Domingo 3. Warm Up Moto3: 10:00; Warm Up Moto2: 10:20; Warm Up MotoGP: 10:40; Carrera Moto3: 12:00; Carrera Moto2: 13:20; Carrera MotoGP: 15:00.