El japonés Nakagami, positivo de Covid

01/04/2022 - 03:09 Deportivo

El piloto japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) se perderá el Gran Premio de la Argentina de MotoGP de este fin de semana tras dar positivo en un test de Covid-19, antes de viajar a la ciudad argentina de Las Termas de Río Hondo.

Nakagami dio positivo en un test de PCR a pesar de que el piloto no ha tenido ningún síntoma y por ello se hizo dos pruebas más para estar seguro, pero todos ellos han dado positivo y se perderá la carrera en la Argentina de este fin de semana, pero espera poder volver al para el GP de las Américas de la próxima semana.

"Lamentablemente, no correré este fin de semana en Argentina al dar positivo en un test de PCR justo antes de volar a Las Termas; lo siento mucho por mi equipo, mis patrocinadores y mis seguidores ya que no tengo ningún síntoma y me siento bien, pero estoy muy triste y decepcionado", comentó Nakagami en una nota de su equipo desde Japón. El piloto tenía muchas ganas de estar presente en el circuito de Las Termas de Río Hondo, pero lamentablemente eso no ocurrirá debido a su situación sanitaria que no es la esperada.