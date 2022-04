La canción oficial del Mundial de Qatar 2022 "Hayya Hayya" ¿Quiénes son sus interpretes?

01/04/2022 - 14:46 Deportivo

"Hayya Hayya", es decir "vamos vamos", cantan en los típicos paisajes cataríes, que combinan desierto y playa, el joven artista estadounidense Trinidad Cardona, el africano Davido y la local Aisha, que conforman el trío elegido para el primero de una serie de temas que se conocerán en los próximos meses.

Hayya Hayya (Better Together) is the first single of the multi-song FIFAWorldCup Qatar 2022™ Official Soundtrack