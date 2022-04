Rondina: ''Se nos escaparon dos puntos y el ánimo no es el mejor''

02/04/2022 - 03:42 Deportivo

"Creo que la clave para que te empaten dos veces el partido son los mano a mano que erramos, pudimos haberlo definido antes. Huracán, con empuje o pelotazos frontales a los 9, nos fue llevando. Nosotros por momentos creo que nos metimos muy atrás, pero cuando sacamos las contras tuvimos opciones claras para definirlo antes, no lo hicimos y terminamos pagando con el empate", analizó Sergio Rondina, entrenador de Central Córdoba, en conferencia de prensa.

"Se nos escaparon dos puntos y el ánimo no es el mejor. No fue un partido malo, pero tampoco bueno. Al ir ganando, el equipo tenía para mostrar otra versión, jugar más. Había espacios para contragolpearlos y, cuando los buscamos, generamos. Fue virtud de Marcos Díaz de atorarnos o malos controles nuestros o malas tomas de decisiones las que hicieron que no lo liquidáramos cuando Huracán quedó expuesto", agregó.

Ante la consulta de EL LIBERAL sobre lo que buscó con los cambios, respondió: "Buscamos hacernos anchos porque Huracán, con ese 4-3-3 y montando los laterales, les hacía muy ancha la cancha a los volantes. Pasamos a jugar con Ale Martínez y Montes por las bandas, con un media punta para que esté adelante de los dos cinco y Riaño solo arriba. También tenemos que pensar en las pelotas paradas en contra para que no se descompense el equipo porque con la salida de Renzo perdimos mucha altura".

"Pero básicamente buscamos hacernos anchos y me parece que en ese arranque de los cambios, Huracán no nos generó situaciones de gol. Sí nos manejó la pelota desde los costados con centros. Creo que Huracán nos empezó a complicar a partir de que mete el doble nueve y con pelotazos frontales, esas pelotas divididas en las que iban a buscar la segunda jugada", concluyó el DT.