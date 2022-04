Manu Ginóbili: elegido para el Salón de la Fama del básquetbol

02/04/2022 - 14:13 Deportivo

Ya teniendo un reconocimiento mundial, como no pudo ser de otra forma Emanuel David Ginóbili, anunciado oficialmente, como uno de los cinco nuevos integrantes (lo acompañan los ex jugadores Tim Hardaway y Swin Cash y los ex entrenadores George Karl y Bob Huggins) del mítico Salón de la Fama de Springfield.

Es un día histórico para el basquetbol nacional ya que por primera vez un jugador argentino deja estampado su nombre en el prestigioso Naismith Memorial, de Springfield, Massachusetts. Cuatro veces campeón con el San Antonio Spurs y oro olímpico con la selección argentina en Atenas 2004, ingresó en el Salón de la Fama de la NBA.

Manu se convertirá así en el primer basquetbolista argentino en lograr esa distinción y en el quinto sudamericano después de los brasileños Oscar Schmidt, Maciel Periera y Hortencia Marcari y el panameño John Isaacs.

La nominación del argentino, adelantada por medios estadounidenses durante esta semana, se formalizó hoy al reunir al menos 18 votos entre los 24 integrantes del Comité de Honor, cuerpo formado por miembros de Salón de la Fama, periodistas y otros expertos.

Ginóbili, de 44 años, se retiró del básquetbol profesional en 2018, después de transitar toda su carrera en la NBA con la camiseta de los Spurs, franquicia que lo contrató en 2002 procedente de Kinder Bologna de Italia.

Tras surgir en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) con Andino de La Rioja, el escolta pasó a Estudiantes de Bahía Blanca y desde allí dio el salto a Europa para jugar en el Reggio Calabria cuando ya era jugador de la Selección Nacional.

En San Antonio se ganó el rótulo de gloria como miembro de un equipo ganó el anillo de la NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014, formando un trío de excepción con el base francés Tony Parker y el pivote estadounidense Tim Duncan, bajo la conducción del entrenador Gregg Popovich.

El mítico 20 de los Spurs, cuya casaca cuelga en el AT&T Center, fue dos veces elegido para el Juegos de las Estrellas (2005 y 2011), obtuvo el premio al Mejor Sexto Hombre en 2008 y se despidió de la NBA con un total de 14.043 puntos, 4.001 asistencias, 3.697 rebotes y 1.392 robos.

Paralelamente, Ginóbili hizo historia en el seleccionado argentino como miembro de la Generación Dorada que logró el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008.