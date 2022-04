Sergio García: El dueño de la primera pole en Las Termas

02/04/2022 - 14:57 Deportivo

El piloto español Sergio García Dols (Gas Gas Aspar Team), se quedó en Moto3 con la primera pole position del día, en el Gran Premio de la República Argentina.

Tuvo un gran día inicial de actividades en pista y mañana, desde las 12hs, largará adelante en la primera final del día, para el GP Michelin de la República Argentina de Moto3. En segundo lugar se clasificó Ayumu Sasaki(JPN) y tercero Izan Guevara (ESP).

POLE POSITION FOR @garciadols11!



The 19-year-old picks up his second-ever pole! #Moto3 | #ArgentinaGP pic.twitter.com/82hzclcoZF