"No hay que volverse loco, hay que usar la cabeza"

03/04/2022 - 00:46 Deportivo

Textos: Gustavo Paz.

Fotos: Daniel Pérez y José Luis Pérez.









Sus resultados están demostrando que el trabajo siempre da frutos. Aleix Espargaró llevó ayer a Aprilia a su primera pole position en MotoGP y hoy, intentará mantener el ritmo para quedarse con la final, en su GP N°200. El español habló después de la gran jornada de sábado y confesó que no puede volverse loco, ya que lo importante estará hoy en la pista.

"No hay que volverse loco, el campeonato es muy largo, debemos usar la cabeza, hay que sumar muchos puntos y esto no se acaba aquí el domingo, si jugamos bien nuestras cartas podemos llegar a Valencia con opciones de hacer algo muy grande, así que mañana (por hoy) hay que usar la cabeza", dijo el de Granollers.

"Estoy muy contento por toda la gente de Aprilia. Es brutal todo lo que poco a poco vamos consiguiendo. Cada vez que logramos algo, me dicen que es histórico, que es la primera vez, y eso es emocionante y me hace sentir muy orgulloso. No es nada fácil de dónde venimos, luchar con Honda,Ducati o Yamaha no es fácil, pero poco a poco van llegando los resultados. Estoy feliz, pero muy concentrado porque es mañana que dan los puntos", reconoció Aleix.

El hombre de Aprilia está viviendo un fin de semana muy especial, ya que está cumpliendo 200 grandes premios en el Mundial de Motociclismo.

"He vivido de todo, lo he pasado muy bien, he crecido aquí. Hoy lo hablaba con Fermín Aldeguer, él no había nacido cuando yo debuté en Valencia, así que imaginaros el tiempo que llevo aquí. Las motos me lo han dado todo, y Aprilia más, es mi segunda familia. Las cosas van como van y siempre he sido un piloto trabajador y por lo que sea, mi mejor momento ha llegado ahora", dijo al respecto.

Aunque en ningún momento se desbordó la emoción, sí quiso Aleix recordar a su mujer Laura, y a sus hijos Max y Mia.

"Quiero dedicarle esta pole a mi mujer que no ha podido venir, y a mis hijos, gracias a ella hago lo que estoy haciendo".

A pesar de su gran ritmo, el mayor de los Espargaró prefiere ser cauto y esperar la lucha de hoy.