Sebastián Porto disfruta de volver a tener al MotoGP

03/04/2022 - 00:48 Deportivo

Si hay alguien que conoce a la perfección el “mundo MotoGP” es Sebastián Porto. El santafesino es quizás el último gran referente argentino en el mundial.

En la previa a la gran final de hoy, el ex piloto se refirió a la importancia de volver a tener al MotoGP en el país y opinó que no hay un claro favorito para la carrera de hoy. “Estoy contento porque nuevamente esté el MotoGP en la Argentina, no sólo por nosotros los argentinos, sino por todos los sudamericanos, que tan apasionados de las motos somos. Después de tres años de ausencia, tenemos la chance de volver a ver este espectáculo maravilloso”, le dijo Porto a EL LIBERAL.

“En lo personal es muy especial encontrarme con mi segunda casa, que es el mundo MotoGP. Pertenecí a este paddock muchos años. Saludando a un montón de amigos y colegas”, agregó. Respecto de lo deportivo, Porto opinó: “Que la pista no haya tenido actividad tanto tiempo creo que pone a todos en igualdad de condiciones. Lógicamente beneficiará a algunos más que a otros, o de acuerdo a los datos que tengan en los equipos de años anteriores. Quizás puedan sacar provecho de eso. Esto es un volver a empezar, pero es para todos igual”.

“En el Mundial está todo bastante igualado, no sé si hay un favorito. Creo que al no estar Marc (Márquez), que es un poco el referente, está todo bastante parejo. Quartararo volvió a estar firme arriba. Las Ducati están fuertes, Suzuki mejoró su potencial. Va a estar todo parejo y veremos quién saca una ventaja. Esta es una lista muy linda, diferente a casi todas, con curvas de permanencia. Tenés que tener buen chasis y buena electrónica para aprovechar esas curvas”, reconoció.