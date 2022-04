Celestino Vietti se impone con contundencia en Moto2

03/04/2022 - 14:09 Deportivo

El piloto italiano Celestino Vietti, a bordo de una Honda, se quedó con la victoria en el Gran Premio de la Argentina, que se desarrolló hoy al mediodía en el autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo.

El tailandés Somikat Chantra (Kalex), de gran fin de semana, se subió al segundo escalón del podio, mientras que Ai Ogura (Kalex), fue tercero en el trazado termense.

Fermín Aldeguer, quien había sido el poleman del sábado, sufrió una caída y abandonó la competencia.

Misma suerte corrió, español que representa a la Argentina en el Mundial, que tampoco pudo terminar la carrera.

1° Celestino Vietti (ITA)

2° Somkiat Chantra (THA)

3° Ai Ogura (JPN)

Lifting the winner's trophy proudly!



Celestino Vietti is triumphant in Termas and extends his lead in the championship to 21 points! #Moto2 | #ArgentinaGP pic.twitter.com/ms73THv6EV