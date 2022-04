Vietti avanzó como el Campeón del Mundo de Moto2™ 2022

03/04/2022 - 15:08 Deportivo

Celestino Vietti avanza como el Campeón del Mundo de Moto2™ 2022 donde se vio al italiano reclamar la victoria número dos de la temporada en el Gran Premio Michelin® de la República Argentina.

Idemitsu Honda Team Asia celebra un doble podio cuando Somkiat Chantra termina P2, lo que se suma a su victoria en el GP de Indonesia, y Ai Ogura se defiende de Aron Canet (Flexbox HP40) en la última vuelta para terminar P3. El polesitter Fermin Aldeguer (MB Conveyors Speed Up) se estrelló tras el contacto con Vietti en la curva 13.

El mejor de todos fue el poleman Aldeguer, pero junto a él, Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) estuvo lento. Fernández tuvo un desenlace inesperado, ya que el contacto con la rueda trasera de Ogura en la curva 1 hizo que el español saliera de la contienda. Vietti hizo una salida maravillosa desde la tercera fila y fue el único ciclista que siguió a Aldeguer en los intercambios iniciales.

The lights are out and #Moto2 in Termas is go! @Aldeguer54 converts pole into the lead but a disaster for @Afernandez37 as he goes down at turn 1 with @18ManuGonzalez! #ArgentinaGP pic.twitter.com/eNcHmrhM9g