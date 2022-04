Aleix Espargaró:Ganador del Gran Premio Michelin de la República Argentina

03/04/2022 - 16:59 Deportivo

El piloto catalán Aleix Espargaró se quedó con la victoria en el Gran Premio de la Respública Argentina, que se desarrolló en Las Termas de Río Hondo. El poiloto de Aprilia, en su GP N°200, se dio el gusto de cosechar su primer triunfo en el Mundial de Motociclismo.

El de Granollers fue escoltado por Jorge Martín (Ducati), quien lideró buena parte de la final y por el también español Alex Rins (Suzuki).

Espargaró se había quedado con la pole el sábado y ratificó este domingo el buen rendimiento de su Aprilia. Aleix nunca había podido festejar en el Mundial (en ninguna categoría), por lo que este Gran Premio de la República Argentina quedará marcado a fuego.

