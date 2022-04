''Juani'' Brussino: ''No le tenemos miedo a nada''

07/04/2022 - 03:37 Deportivo

Juan Ignacio Brussino dejó en claro que Quimsa llegó a Río de Janeiro con la ilusión de consagrarse campeón de América, al margen de la jerarquía de los equipos participantes del Final 8.

"Es un torneo muy parejo, hay muy buenos equipos. La mentalidad con la que salimos hoy es la que vinimos a buscar. Creo que eso es lo más importante, desde la charla técnica, la entrada en calor y después poder demostrarlo en cancha", explicó el base armador santafesino en conferencia de prensa.

"Eso habla muy bien del trabajo que venimos haciendo y creo que estamos todos a disposición de la estrategia del entrenador para volcarla en cancha. Eso es lo más importante, la mentalidad y las ganas de salir cada partido a demostrar que nosotros vinimos acá a competir y a tratar de llegar a lo más alto. Después, obviamente al partido hay que jugarlo y hay rivales muy buenos. No le tenemos miedo a nada y tratamos de ser competitivos minuto tras minuto. Esa es la mentalidad con la que trabajamos día a día", agregó entusiasmado.

"Juani" ya está con la cabeza en semifinales. "Lo próximo es descansar, tratar de tener a todo el equipo óptimo para lo que es mañana. Ojalá que salgamos como hoy, con la misma intención y con las mismas ganas", expresó "Juani" antes de despedirse de la prensa.

Por su parte, Sebastián González explicó las claves del triunfo ante Cangrejeros. "Lo primero que queríamos era intentar correr, no manejar el ritmo solamente desde las ofensivas largas sino hacer puntos de contraataque y que no nos tomen rebotes ofensivos. Después, yo creo que ellos corren muy bien para adelante, pero no tan bien para atrás. Entonces, queríamos tener una ventaja en eso", declaró el entrenador cordobés.