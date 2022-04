"Si sacamos buenos resultados en esta seguidilla, nos podemos meter arriba"

09/04/2022 - 01:36 Deportivo

Central Córdoba ya procesó la prematura eliminación en Copa Argentina y espera recuperarse mañana, cuando desde las 14 visite a Estudiantes, uno de los líderes de la zona 2, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. “Estamos bien, más allá del dolor que sentimos por la eliminación, hablamos con los chicos de no perder la confianza, de que sigan creyendo en ellos porque en el campeonato estamos bien”, dijo Sergio Rondina, entrenador “Ferroviario”, apelando al inflador anímico.

“Tenemos un partido importante el domingo y más allá de que varíen algunos jugadores, Estudiantes es un equipo que viene en alza y motivado por los resultados que está logrando, sobre todo a nivel internacional. Vamos a jugar a cancha llena contra un rival muy competitivo y que va a ser sumamente difícil”, advirtió sobre el cotejo de mañana. Pero el “Huevo” quiere hacer hincapié en su equipo, sabiendo además que mañana será el inicio de una seguidilla de partidos clave.

“Nosotros tenemos que pensar en nosotros porque en esta seguidilla, si sacamos buenos resultados, nos podemos meter ahí arriba. Y a su vez eso hace que subamos mucho con el tema de los promedios. Creo que el equipo está bien, trabajamos mucho en eso, en no perder la confianza de lo que se viene haciendo en el torneo”, remarcó el DT.

Y a la hora de revelar lo que debe hacer para no sufrir ante el equipo de Zielinski, precisó: “No dejarnos llevar por delante y tener precaución en la pelota parada de ellos. Y cuando la tengamos nosotros, buscar ser protagonistas del partido, no ir de arranque a buscar empatar el partido o sumar un punto. Tenemos que seguir con la misma postura con la que vamos a jugar siempre de visitantes, pensando en el arco de enfrente, tomando precaución, estar sumamente atento a la pelota parada y ser un equipo intenso porque ellos lo son y también entiendo que los jugadores que les toque jugar, y hayan jugado el jueves, tienen que sentir el ritmo”. Por último, se refirió al equipo alternativo que fue eliminado por Gimnasia de Jujuy en la Copa Argentina.

“Jugaron muchos que quizás no venían en ritmo. Me parece que por momentos el equipo lo hizo bien y por momentos, no. Busco ser protagonista en todo momento pero lo de los penales hizo que el golpe sea más duro de lo normal, porque tuvimos tres chances como para ganarlo y las desperdiciamos”, concluyó.