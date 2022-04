Perazzo: "Hay que dejar de perder y hay que empezar a crecer en la tabla"

09/04/2022 - 01:39 Deportivo

Güemes arrancó una nueva etapa ayer, con la asunción de Walter Perazzo como nuevo entrenador y el deseo de poder salir del fondo de la tabla en la Primera Nacional.

"Estamos en un club que tiene humildad y una gran pasión por este deporte, venimos con toda la confianza y todo el optimismo de poder hacer las cosas bien para poner a Güemes en el lugar que le corresponde. Estoy agradecido y muy contento de estar en Santiago del Estero", fueron las primeras palabras del flamante DT "Gaucho", durante la presentación oficial realizada ayer previa a su primer entrenamiento con el plantel.

"En primer lugar me motivó la confianza que me transmitió el presidente y su comisión directiva, porque estaban convencidos de que somos los indicados para este momento del equipo. Me motivó venir a un club que tiene ganas de seguir creciendo, a una ciudad muy futbolera, que tiene mucha pasión. Siempre los desafíos son lindos y estar en el interior del país es una linda experiencia que me atrajo y por eso aceptamos", agregó.

El ex DT de Almagro analizó bien antes de tomar una decisión. "Antes de aceptar un trabajo, me tomo el tiempo suficiente para analizar el plantel. Me hicieron propuestas de otros clubes y no acepté. A mí me atrajo este plantel, no está pasando por un buen momento pero estoy convencido que hay material para revertir la situación porque el lugar en donde está no es el que corresponde. Se que hay que trabajar en muchos aspectos, no solo en lo futbolístico, si no en lo deportivo, lo táctico y lo anímico. Vamos a tratar de ir sacándolo de a poquito de esta situación, pero lo más importante es que hay material, hay jugadores, hay buena gente y me parece que dándoles confianza esto se va a revertir", aseveró.

Para Perazzo, hay que empezar con objetivos inmediatos. "Cuando uno agarra un equipo en pleno campeonato, hay que ir por objetivos inmediatos. En principio hay que dejar de perder, hay que empezar a crecer en la tabla y ser ambiciosos. Hay que tomar medidas a corto plazo pero los objetivos siempre están trazados pensando en grande. Tenemos que cambiar la mentalidad, convencer al plantel que podemos pelear cosas importantes y eso un trabajo día a día", explicó.

"El estilo táctico dependerá de las características de los jugadores que elija. Cuando llego a un club veo el material y elijo los jugadores que a mí me gustan para desarrollar la idea que voy a tener dentro del equipo. Es prematuro hablar puntualmente de algo táctico, lo más importante es empezar a trabajar y desenredar este momento negativo. Empieza una etapa nueva y debemos pensar en cambiar a futuro", cerró.