¿Qué es el MMA? Las claves para entender este deporte

11/04/2022 - 12:50 Deportivo

El MMA es uno de los deportes con mayor crecimiento en la última década. Según reportes de la consultora Nielsen Sports DNA, en todo el mundo hay más de 450 millones de fans. El impacto ya ha llegado hasta las casas de apuestas deportivas, donde es muy común encontrar las peleas estelares de ligas como Bellator MMA y UFC.

Ahora bien, ¿qué es el MMA? A continuación te presentamos las claves para entender este deporte.

¿Cuáles son las artes marciales que incluye el MMA?

Lo primero que tienes que saber es el significado de las siglas MMA: se trata de mixed martial arts, traducido al español como artes marciales mixtas. Es un deporte de combate que mezcla técnicas de karate, kickboxing, judo, lucha grecorromana, boxeo, taekwondo, muay thai, hapkido, lucha libre, jiu jitsu y otras disciplinas.

En realidad, la combinación de estas técnicas es considerada como una gran virtud en las competencias pues le da más recursos a los peleadores enfrentando a su rival.

También es importante aclarar que oficialmente el término de MMA se popularizó a partir de 1993, cuando un comentarista de UFC lo utilizó en una de sus primeras funciones.

¿Cómo surgió el deporte?

Los orígenes de las artes marciales mixtas se remontan a la antigua Grecia, específicamente al pancracio. Se trataba de una competencia en combate abierto, de pie o a ras de lona, en el que sólo estaba prohibido morder o atacar a los ojos. De esa forma, el combate terminaba hasta que uno de los dos peleadores se rendía, quedaba inconsciente, o perdía la vida.

Las versiones modernas del MMA surgieron a principios de la década de los noventa, cuando comenzaron promociones como Ultimate Fighting Championship en Estados Unidos y Pancrase de Japón.

Su reglas unificadas del artes marciales mixtas

Algunas empresas como UFC han promocionado sus ligas diciendo que “no hay reglas”, pero en realidad se trata de combates organizados bajo reglas básicas aprobadas por la Asociación de Comisiones de Boxeo en 2009. ¿Para qué son necesarias esas reglas? La intención es cuidar la integridad física de los deportistas y asegurar que sea una competencia justa.

El reglamento incluye normas como no dar cabezazos, está prohibido morder o picar los ojos, no se puede tirar del cabello o escupir al rival. Además hay reglas para prevenir lesiones graves, como los golpes a la columna vertebral o la parte posterior de la cabeza, así como cualquier tipo de ataque a la ingle. Otra de las reglas más importantes es que no se puede patear, dar rodillazos o pisotear a un oponente caído.

Los mejores peleadores de MMA en el mundo

No es sencillo determinar quiénes son los mejores peleadores de MMA en el mundo. La división de promociones dificulta hacer comparaciones o combates por títulos unificados, como sí sucede en el boxeo.

Para elegir al mejor libra por libra, algunos portales de noticias, periodistas especializados y fans realizan rankings. Entre ellos, históricamente destaca el brasileño Anderson Silva con un récord de 34 victorias y el récord del reinado más prolongado en UFC. Otros de los más aplaudidos son el canadiense Georges St-Pierre, el ruso Khabib Nurmagomedov y su compatriota Fedor Emelianenko.

Como puedes ver, no es sencillo encontrar al mejor peleador de artes marciales mixtas en el mundo. Los analistas intentan definirlo considerando sus récords, estilo, físico y hasta la experiencia, pero definitivamente esto no es una ciencia exacta. Lo único seguro es que se seguirá escribiendo la historia de este deporte con intensas y emocionantes batallas.





¡Ahora ya conoces qué es el MMA con las claves para entender este deporte!