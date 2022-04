Perazzo: "El equipo se fue aplaudido y, a veces, eso vale más que 3 puntos"

12/04/2022 - 03:41 Deportivo

Esta vez no se cumplió el viejo axioma futbolero "técnico que debuta gana", pero Walter Perazzo se fue más que conforme tras su estreno como DT de Güemes. "Me voy súper conforme. Yo tenía muchas ganas de devolverle la esperanza al hincha de Güemes. El clima que vivimos en la cancha te obliga a cada día trabajar más y ser mejor. Con el apoyo de la gente que tuvimos hoy y la predisposición de los jugadores, vamos a estar en la pelea, sin lugar a dudas. Hoy fue un partido muy atípico, jugamos contra el puntero y merecimos ganar, el equipo salió aplaudido y a veces, eso vale más que los tres puntos", dijo en un mano a mano con EL LIBERAL.

"Son inicios, apenas llevamos dos días de entrenamiento y ya hemos visto señales de vida que nos da el equipo. Esas señales son positivas y me deja tranquilo y conforme", agregó.

Perazzo le atribuyó la derrota ante Belgrano a la falta de eficacia. "En el fútbol es importante la efectividad y esa palabra es la respuesta a por qué hoy no nos vamos con ningún punto. Nosotros creamos muchas situaciones, manejamos el partido, ante un rival de jerarquía que solamente tuvo la jugada del gol, en la que me pareció falta de Vegetti sobre un jugador nuestro. Son cosas que tenemos que mejorar. De todas maneras hemos mejorado mucho, pero sabemos que en el fútbol lo más difícil son los últimos metros, el gol", explicó.

Consultado sobre el gol anulado al "Gaucho", respondió: "Son jugadas de interpretación. Es una jugada muy finita, que no la cobra nadie, eso es lo que molesta. A mi entender esas jugadas se interpretan según lo que vos tengas ganas o que el referí tenga ganas de anularla, porque el jugador que está ahí no participa de la jugada ni le tapa la visión al arquero. Me parece que reglamentariamente la pueden fundamentar, pero el sentido común indica que en todas las canchas esas jugadas siempre terminan en gol".