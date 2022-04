Pablo Ricchetti asumió en Mitre: "Hay recursos para salir adelante"

12/04/2022 - 03:44 Deportivo

Un nuevo ciclo se puso en marcha ayer en Mitre. Pablo Ricchetti asumió formalmente como nuevo entrenador del "Aurinegro" y se transformó en el sucesor de Arnaldo Sialle. El ex futbolista de River y Colón, entre otros, dirigió ayer por la tarde su primera práctica y fue presentado al frente del primer equipo.

Mitre se ubica en la última posición de la tabla de la Primera Nacional con apenas 4 puntos, producto de sólo 4 empates y 5 derrotas, aún no ganó en el torneo y la última fecha cayó 2 a 0 en Carlos Casares ante Agropecuario Argentino.

El nuevo entrenador debutará ante Tristán Suárez el próximo domingo, a las 20 y en condición de local, por la fecha 11 del principal certamen de ascenso.

En sus primeras declaraciones como DT de Mitre, Ricchetti aseguró: "Estoy contento. No voy a prometer nada más que mucho trabajo. Empezaremos a mejorar lo que creemos que hay que mejorar, que es bastante, y además sostener muchas cosas que se hicieron bien. Entendemos el momento por el que pasa el equipo, pero sabemos que hay material y recursos para salir adelante. Tenemos mucha confianza", destacó.

A su vez, el técnico sostuvo: "Me gusta salir a buscar el resultado, planteo los partidos pensando primero en atacar y después en acomodar la defensa. Pero no soy un fundamentalista, si tenemos que defender lo haremos. Lo importante es que el equipo sepa qué debemos hacer. Hay una cuestión de funcionamiento del equipo en cuanto a lo que nosotros nos gusta, que intentaremos cambiar. No puedo juzgar lo que hicieron Cacho (Sialle) y Leandro (De Muner). Vengo a ofrecer mi trabajo y que el equipo salga", cerró ayer Ricchetti.