Aliende: "Queremos llegar bien a lo que realmente importa"

12/04/2022 - 03:56 Deportivo

"Guilli" Aliende sueña con los playoffs de la Liga Nacional. Olímpico se aseguró el décimo puesto y está a la espera de que defina el rival en la reclasificación, pese a que antes deberá cerrar la fase regular en La Rioja ante Riachuelo.

En diálogo con EL LIBERAL, el base santiagueño arrancó hablando de la derrota ante Atenas. "Ha sido un partido raro en el sentido de que hemos errado muchos tiros. Hemos salido a jugar con el respeto que se merece jugar ante nuestra gente, pero el rival ha sido mejor que nosotros", se lamentó.

"Nos estamos preparando para los playoffs. Hemos salido a dar el máximo, como se va a jugar en los playoffs. Nos queda el último partido ante Riachuelo y nos vamos a seguir poniendo fuertes. Queremos llegar bien a lo que realmente importa", comentó "Guilli" en día libre como todo el plantel de Olímpico.

Consultado acerca de los posibles rivales, opinó: "Como está la liga nosotros podemos ganarle a cualquiera. Tenemos que confiar en nosotros para poder hacer un buen playoffs y llegar lo más alto posible. El equipo ha cambiado desde el principio hasta hoy. La verdad que estoy ansioso y con muchas ganas de arrancar los playoffs".

Por último, habló de su entrenador, "Leo" Gutiérrez, que lo tiene "cortito" y se lo hace saber cuando se equivoca. "Él ha sido el que ha confiado en mí desde el principio. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado en el club y siempre trato de seguir aprendiendo de él. Hace tres años que estamos juntos y valoro la oportunidad y la confianza que me ha dado para ser el base de Olímpico. No tengo nada que reprocharle, simplemente escuchar y aprender de él, que es el que sabe", explicó convencido.