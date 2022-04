Papaleo responsabilizó al árbitro de generar violencia en el “Jiya” Miranda

12/04/2022 - 22:05 Deportivo

La bronca sigue en Güemes. La sensación de injusticia por los fallos arbitrales en el 0-1 frente a Belgrano, están mas latentes que nunca en el plantel. Y el arquero Joaquín Papaleo no tuvo reparos en responsabilizar a Leandro Rey Hilfer por la suspensión del cotejo del lunes pasado.

"Yo no justifico la violencia, estoy en contra de eso, que quede claro. Pero la gente tiene sangre por las venas y, encima con la situación que estamos viviendo, es lógico que pasen este tipo de cosas en la cancha si desde adentro, los protagonistas, en este caso los árbitros, generan locura. Pero ya está, ellos son humanos, se pueden equivocar, lástima que siempre es en contra nuestra", disparó el golero "Gaucho", en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado sobre que explicación les dio el juez por el gol anulado a Güemes, respondió: "Nos dijo que el gol nuestro lo anuló porque hay un jugador que solo el brazo está adelantado e interfiere al arquero, le daba vergüenza hasta explicarlo, esa es la sensación que nos dio. Quizás en el gol de Belgrano, al toque le avisaron que estaba habilitado. Pero la bronca también es por la última jugada que es casi de gol y no cobran el indirecto dentro del área. No sé qué piensan los demás, pero un equipo como Belgrano no necesita esas ayudas tan evidentes".

Papaleo quiero olvidar pronto lo de Belgrano y pensar en lo que viene. "Tenemos que olvidarnos de esto, enfocarnos en Güemes y trabajar el doble de lo que lo estamos haciendo para poder mejorar. Lo importante es que dimos otra imagen, hay que sostener eso que sin dudas el triunfo va a llevar", señaló.

¿Cuánto tuvo que ver la llegada de Perazzo en ese cambio de imagen? "El cambio de aire genera otro tipo de cosas en la cabeza, también descomprime un poco la situación por la presión que se estaba viviendo. Pero nosotros ya veníamos mejorando y levantando el rendimiento. Obviamente Walter tiene su impronta y al puso en el equipo, es un técnico muy trabajador, que le da mucha confianza al jugador y eso es importante", concluyó el arquero.