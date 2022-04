Romero: “Sería ideal captar rápido la idea del técnico”

13/04/2022 - 22:55 Deportivo

Mitre comenzó un nuevo proceso, con Pablo Ricchetti como entrenador. Plantel y cuerpo técnico están en etapa de conocimiento mutuo, y en ese sentido el delantero David Romero remarcó que lo ideal sería "captar rápido la idea" que busca transmitir el DT.

"Mis primeras sensaciones con respecto del cuerpo técnico son buenas, ellos vienen a hacer su trabajo. Todavía no se habló mucho, más que nada se está trabajando y hay mucha predisposición a la hora de entrenar. Sería ideal captar rápido la idea del técnico. Seguro que con el correr de los entrenamientos vamos a ir interpretando mejor sus conceptos", dijo la "Bestia", en diálogo con EL LIBERAL.

Sobre el presente del equipo, en zona de descenso en la Primera Nacional, hizo autocrítica: "Sabemos que estamos en una situación que no esperábamos. Muchas veces no jugamos bien, cometimos errores y no estuvimos finos en el área rival".

"El equipo no convirtió mucho y sabemos que los encargados principales somos los delanteros. No sé si sufrimos, pero sí queremos convertir goles, sobre todo para ayudar al equipo que es la idea principal", añadió.

El "Auri" recibirá el domingo a Tristán Suárez, sabiendo que un triunfo lo saca de la zona roja. "Es un rival directo y va ser duro como todos los partidos. Tenemos que hacer nuestro juego y tratar de que los tres puntos queden en casa. Ojalá sea este domingo el inicio de una racha positiva. El grupo viene luchando, trabajando fuerte para estar en un buen momento", cerró el friense.