La Reserva del “Ferro” volvió al triunfo y sigue líder

13/04/2022 - 23:31 Deportivo

Mientras la Primera División de Central Córdoba trata de zafar de un incómodo momento, la otra cara de la moneda es la División Reserva que ayer le ganó 2 a 0 a Arsenal de Sarandí en el estadio Alfredo Terrera y se mantiene en lo más alto de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los “ferroviarios” reafirmaron su buen momento con goles de Hernán López Muñoz, a los 34 minutos del segundo tiempo a tráves de un penal, y de Lucas Ávila, en el tercer minuto del tiempo adicional.

Así, Central Córdoba volvió a festejar en el campeonato luego del empate en cero del pasado fin de semana ante Estudiantes de La Plata.

La alineación titular fue con Julián Lobelos; Fernando Martínez, Luciano Bocco, Daniel Meza y Matías Alaniz; Lucas Arzamendia, Elián Robles, Diego Vázquez y Ezequiel Ramón, Brian Rojas y Ramón Cansinos.

Los otros resultados de la jornada: Zona B: Godoy Cruz 1, Vélez 0 y Barracas 2, Estudiantes 2; Newell’s 1, Patronato 0; Tigre 1, Huracán 3; Colón 0, Independiente 1. La fecha seguirá hoy a las 9 con Banfield vs. River y Argentinos vs. Talleres; 11, Aldosivi vs. Rosario Central.