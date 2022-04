Quimsa-San Lorenzo, el aperitivo de este sábado

15/04/2022 - 21:22 Deportivo

Quimsa y San Lorenzo protagonizarán otro capítulo del duelo entre los últimos campeones del básquet argentino, esta vez desde las 11 como aperitivo de un sábado de festividad cristiana, en el que podrían definirse varios emparejamientos de los playoffs de reclasificación.

El "Fusionado", campeón del Súper 20, irá en busca de su cuarta victoria consecutiva, con la sola intención de mejorar su récord (hoy, 28/8), ya que nadie podrá arrebatarle el número uno, en tanto que el "Ciclón", campeón de la Liga Nacional, está obligado a ganar para asegurar la clasificación a los playoffs.

El equipo santiagueño viene de ganarles a Gimnasia (97 a 75), Platense (91 a 66), Atenas (94 a 88) y Obras (77 a 75), pero en el medio jugó el Final 8 de la Champions League, en el que venció a Cangrejeros (87 a 79) y perdió ante Biguá (98 a 91) y Minas (98 a 91) para finalizar en cuarta posición.

El entrenador Sebastián González no podrá contar con las ocho fichas de mayores, en virtud de que el venezolano Garly Sojo fue dado de baja. La dirigencia tendrá hasta el lunes para cubrir esa vacante de cara a los playoffs de cuartos de final.

Por su parte, San Lorenzo viene de dos derrotas consecutivas ante Obras (78 a 50) y Boca (94 a 68) y si vuelve a perder, quedará con un pie afuera de los playoffs.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos: desde las 19, Unión de Santa Fe vs. San Martín de Corrientes; 20, Argentino de Junín vs. Peñarol de Mar del Plata; 21, Ferro Carril Oeste vs. Boca Juniors (por DirecTV).