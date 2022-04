Rondina: ''No la pasamos bien en la semana, rescato el carácter"

16/04/2022 - 03:46 Deportivo

Sergio Rondina, entrenador de Central Córdoba, habló anoche después del 3-3 ante Arsenal y aseguró que no comprendió el insulto de la gente desde el comienzo del partido. "Destacó el esfuerzo de los chicos. La realidad es que no jugamos bien. Tuvimos más corazón que fútbol. Estuvimos nerviosos, fuimos previsibles. El primer tiempo fue muy complejo, con la gente insultando desde los primeros minutos. Eso la verdad que no lo entiendo y no lo comparto", expresó.

A su vez, Rondina aseguró: "Es cierto lo que pasó con Estudiantes, en donde tuvimos 30 minutos malos y donde nos desdibujamos por completo después del tercer gol. Perdimos ante un equipo que es puntero, que juega Libertadores. Ante los rivales directos sacamos buenos resultados. Lo de la Copa Argentina también es para analizar, porque nos quedamos afuera por penales y ante un rival al que superamos por momentos, pero que es un buen equipo. Entiendo que ese golpe pueda pegarnos, pero no puede generar este mal clima. Empatamos con Independiente, le ganamos a Atlético en Tucumán. No creo que todo lo que venimos haciendo genere esto. Ese malestar fue durante toda la semana y ahora fueron 45 minutos insultando. Al final, el equipo fue para adelante y cuando la gente nos apoyó nosotros reaccionamos. Rescato el carácter de los chicos, no la pasamos bien esta semana".

En este sentido, Rondina confesó que tiene el apoyo pleno de la dirigencia para seguir en el cargo. "Hablé el martes con José (Alfano) y con los dirigentes. Y sus palabras fueron que pase lo que pase seguiremos juntos hasta el final. Noto un apoyo total del club. No sé de dónde salieron los rumores que podría dejar el cargo".

"Entiendo el enojo, pero este equipo necesita el apoyo de la gente. Yo a veces me siento en deuda. Trabajamos mucho, este grupo sale a la cancha y se entrega día a día. Quizás lo fácil para mí es hacer cinco o seis cambios después de un 0-5, pero los banqué porque sé lo que pueden dar", sostuvo el DT.

"Se nos vienen dos partidos muy difíciles y en pocos días, como lo son Vélez y Boca. Hoy dimos ventajas, aunque Arsenal es un equipo que hace bien las cosas adelante", cerró Rondina.