Sandrini palpitó los playoffs: ''La de Norte es una cancha chica, pero la gente la pone caliente''

16/04/2022 - 04:11 Deportivo

Jeremías Sandrini, capitán de Independiente BBC, tendrá un rol protagónico en los playoffs de reclasificación, por su experiencia y su jerarquía. El base armador rosarino habló de lo que se viene: la serie ante Deportivo Norte de Armstrong.

"Si bien habíamos jugado cinco partidos de visitante, que fue un desgaste muy grande para poder meternos entre los ocho, el cuerpo técnico está bien y la cabeza está bien para preparar el partido de la semana que viene, que va a ser un duelo muy complicado, porque ellos se hacen fuertes de local. Nosotros les ganamos la pasada de visitantes, pero fue un partido muy áspero hasta el final", comentó.

Consultado por lo físico, comentó: "Me sentí muy bien los últimos cuatro o cinco partidos. Si bien me fueron controlando bien los minutos, yo creo que me recuperé bien y era importante que pueda ayudar al equipo en esta última instancia de la fase regular y ya estar bien preparado para playoffs".

Sandrini destacó, además, el gran momento de Rolfi. "Fortu está muy bien, yo intento ayudarlo. No es fácil manejar un equipo siendo un base joven y controlar a los compañeros más grandes dentro de la cancha, pero bueno… La ayuda está de parte de todos. Y no solamente tenemos dos bases que estamos bien sino el equipo en todas las posiciones mejoró un montón en la última parte de la fase regular. Estoy contento con mis compañeros", explicó.

De cara al primer juego de la serie, programado para el próximo martes, avisó: "En Armstrong el partido va a ser muy complicado, ya desde la llegada. Es una cancha chica, pero la gente la pone caliente. Hay que estar tranquilo, ir llevando el partido, no desesperarse, hacer un partido trabajado los 40 minutos y tratar de robárselo, que va a ser muy importante para nosotros volvernos con ese partido. Y acá nosotros tenemos que imponer nuestro juego, nuestra jerarquía, sabiendo que la localía va a ser fuerte".

Sandrini le restó importancia a la titularidad. "No tengo problemas de iniciar desde el banco los partidos. Lo he hablado con el técnico, más que venía de una lesión. Mi otro base está muy bien".