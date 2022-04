Godoy Cruz y Vélez igualaron sin goles en Mendoza

17/04/2022 - 17:43 Deportivo

Godoy Cruz y Vélez Sarsfield empataron 0 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la Zona 2 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, resultado que no favoreció a ninguno de los equipos, en partido correspondiente a la décima fecha.

Godoy Cruz, que hoy estrenó la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez, en el primer tiempo no pudo sacarle ventaja a Vélez, ambos equipos fueron parejos, con alguna ventaja en llegadas para el equipo mendocino.

En la segunda mitad, Godoy Cruz presionó a Vélez por los costados para quedarse con el partido, sobre todo con llegadas de Matías Ramírez por la izquierda y Martín Ojeda por la derecha, acciones que colocaron al arquero Lucas Hoyos como figura del encuentro.

El técnico de Vélez, Julio Vaccari, apostó por los cambios para oxigenar al plantel que no generaba situaciones y no podía salir del cerco que le armó el "Tomba".

Los ingresos de Lucas Pratto por Julián Fernández y de Luca Orellano le dio oportunidades de "contra" a Vélez, pero no pudieron salir de la igualdad final en la que terminó el cotejo.

Con este resultado, Godoy Cruz está en la novena posición con 11 puntos, que también comparte con Vélez, que es octavo por diferencia de goles, ambos muy alejados de la zona para clasificar a la Fase Final

En la próxima fecha, la undécima, Godoy Cruz se enfrentará el miércoles 20 ante Boca Juniors en la "Bombonera", a partir de las 21.30 y el mismo día, pero desde las 16.30, Vélez recibirá en el Amalfitani a Central Córdoba de Santiago del Estero.