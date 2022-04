Se define esta noche el rival de Olímpico

17/04/2022 - 23:51 Deportivo

El último capítulo de la fase de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional tendrá como principal atractivo la definición de los cruces de reclasificación, en los que Olímpico, que ya aseguró el décimo puesto, enfrentará al que termine séptimo.

El equipo de "Leo" Gutiérrez se presentará esta noche en el Superdomo de La Rioja, donde enfrentará a Riachuelo, con el solo propósito de fortalecer su récord (18 triunfos y 19 derrotas), en tanto que su rival está obligado a ganar ya que tiene chances matemáticas de jugar la reclasificación.

Hay cinco equipos que podrían ser sus rivales de Olímpico en playoffs: Boca (22/15), Regatas (22/15), San Martín (22/15), Oberá (21/16) y Ferro (21/16).

Boca visitará a Platense en Vicente López. Regatas jugará en Formosa ante La Unión. San Martín se presentará en Junín para enfrentar a Argentino. Oberá recibirá a Comunicaciones y Ferro Carril Oeste será anfitrión de Obras.

En caso de igualdad en puntos, los puestos del quinto al noveno se definirán en base a los resultados registrados en los partidos entre los equipos empatados.

Por su parte, Quimsa cerrará la fase regular en Río Gallegos, donde enfrentará a Hispano Americano.

El equipo de Sebastián González irá en busca de su sexta victoria consecutiva, con el protagonismo de la banca, debido a que ya se aseguró el número uno y los titulares vienen con un desgaste importante por la gran cantidad de partidos jugados en los últimos tiempos.

Hispano, en cambio, también debería cuidar a sus jugadores más importantes para afrontar el playoffs por la permanencia ante Unión de Santa Fe.

En el equipo de Leandro Hiriart se producirá el debut del escolta estadounidense "JC" Fuller, que llegó para reemplazar a Kevin Ware.

El programa para esta noche, desde las 21, es el siguiente: Atenas vs. Instituto, Oberá vs. Comunicaciones, Ferro vs. Obras, Unión vs. Peñarol, Gimnasia vs. San Lorenzo, La Unión vs. Regatas, Platense vs. Boca, Riachuelo vs. Olímpico, Argentino vs. San Martín e Hispano vs. Quimsa.