Rondina: "El equipo se sintió protagonista, creo que la clave estuvo ahí"

21/04/2022 - 04:25 Deportivo

El rendimiento es algo que Sergio Rondina siempre puso por encima de todo, pero la muestra de carácter que dio su Central Córdoba para empatar el juego ante Arsenal hace seis días y la remontada de ayer en Liniers ante Vélez, le demuestran que se está por el buen camino.

El entrenador "ferroviario" habló ayer después del 2-1 en el José Amalfitani y ponderó las ganas de sus jugadores. "El equipo mostró carácter ante Arsenal para empatar un partido que se había presentado adverso, veo trabajar a los jugadores y siempre confié. Tengo el apoyo de la dirigencia, los rumores saldrán de otro lado. Tengo el compromiso de querer hacer las cosas bien porque nos recibieron de la mejor manera, nos tratan bien y nos dan todo lo que está a su alcance. Quiero dedicarle el triunfo al presidente (José Alfano) que está pasando un momento complicado por el fallecimiento de su hermano".

El ex entrenador de Arsenal habló de las claves para ganarle a un rival tan duro como Vélez y de visitante. "Para el segundo tiempo cambiamos el sistema de juego, usamos uno que manejamos mejor. El equipo se sintió protagonista, jugó en campo contrario y me parece que la clave estuvo ahí", reconoció el DT.

A su vez, Rondina expuso: "Necesitábamos volver al triunfo, el equipo venía golpeado más allá de que el otro día había mostrado carácter. El equipo mostró valentía, intentó jugar y encontró espacios, nos pone muy contentos".

Seguidamente, el DT se refirió a la importancia que tiene la victoria en el aspecto anímico. "Influye internamente, después de la eliminación de la Copa Argentina no la estábamos pasando bien, el equipo no encontraba el juego y creo que hoy sobre todo en el segundo tiempo reafirmó lo que hizo en el arranque. Ganar en esta cancha y revertir un resultado en Primera no es fácil, nos tiene que servir para lo que viene".