Ascanio: "Vengo a sumar cosas positivas al equipo"

El venezolano José Ascanio afrontará con 26 años el desafío más importante de su carrera deportiva: consagrarse campeón de la Liga Nacional con la camiseta de Quimsa.

"La verdad que bastante contento por la oportunidad que se me está dando. Es el equipo puntero y es una responsabilidad bastante grande. Vengo con ganas de sumarle cosas positivas al equipo, seguir sumando, trabajar día a día para lograr el objetivo que es el campeonato", declaró el pívot venezolano en diálogo con EL LIBERAL.

El oriundo de Calabozo (Guárico) reveló haber recibido consejos de un jugador de Olímpico. "He hablado con Pedro (Chourio) en un par de ocasiones. Me felicitó por el contrato y recibí buenos consejos", comentó el interno, que además tuvo palabras de elogio hacia Quimsa. "Es un grupo bastante compacto. Cada uno tiene su rol", indicó.

Consultado por su paso por Estudiantes de Concordia, señaló: "Fue mi primera experiencia aquí en Argentina y creo que fue algo bonito, porque fue único en mi carrera. Por equis motivos no seguí en el equipo, pero después jugué TNA con Atenas de Carmen de Patagones y estuve allí hasta que entró la pandemia".

Con respecto a su juego, explicó: "Yo vengo a ofrecer al equipo primeramente lo que el coach (Sebastián González) me pida. Mi juego se trata de intensidad, defensa, eso es lo que le puedo aportar. Creo que independientemente de mis compañeros, yo vengo a sumar, vengo a aportar mi granito de arena y es lo que espero hacer".

Ascanio habló del gran momento que atraviesa el básquet venezolano. "Somos jugadores bastante profesionales, como el caso de Pedro (Chourio), de Windi (Graterol), Miguel Ruiz, Néstor Colmenares… En fin, si me pongo a nombrar, no me alcanzan los dedos. Creo que yo vengo a seguir haciendo la buena imagen que ellos dejaron en la Liga y es lo que me voy a proponer. El coach Fernando es pieza fundamental, nos ha ayudado a cada uno a mejorar y nos ha exigido a que nosotros mejoremos", comentó.

Quimsa volverá al trabajo el próximo domingo, por lo que todavía no conoce a sus nuevos compañeros. "Con el único que estuve hablando fue con el capitán, con Cosolito, que me estuvo dando la bienvenida al grupo. Espero con ansias poderlos conocer a cada uno pronto".