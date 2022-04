Independiente, obligado a ganar en casa

22/04/2022 - 03:26 Deportivo

Independiente afrontará esta noche un partido crucial en el estadio Dr. Israel Parnás, donde enfrentará a Deportivo Norte de Armstrong, en busca de una victoria que le permita seguir con la vida en la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

El equipo santiagueño perdió el primer partido de la serie en suplementario (97 a 94), en calidad de visitante, por lo que esta noche está obligado a ganar para forzar a un tercer juego decisivo, programado para el domingo, también en nuestra ciudad.

La baja del brasileño Everton Gómez Da Silva Oliveira dejó a Independiente con un interno menos para la rotación, pero el esfuerzo de sus compañeros le posiblitó disimular esa ausencia y llegar con chances al cierre.

Esta noche, el equipo de Fabián Daverio deberá ajustar detalles defensivos y desplegar una buena estructura de pases para tomar tiros con buenos porcentajes de efectividad para fortalecer sus chances de quedarse con el juego.

Deportivo Norte demostró ser un equipo peligroso cuando se encuentra con facilidades para llegar al gol, como ocurrió en el primer juego disputado la noche del martes en Armstrong.

Franco Borsellino, Celestino Cupulutti, Juan Pablo Lugrin, Lautaro Mare y Franco Alorda, que integran la formación inicial, son las principales vías de gol del conjunto santafesino, en tanto que Jeremías Cardona y Octavio Sarmiento se destacan viniendo desde la banca.

Ante tantas variantes ofensivas, que Independiente también las tiene, será importante que los integrantes del plantel se comprometan al máximo con el aspecto defensivo, sabiendo que están en una situación límite.

Bruno Ingratta y Luciano Tambucci deberán poner especial atención en no cargarse de faltas, mientras que Agustín Najul tendrá un rol muy importante cada vez que le toque saltar al parqué para darles descanso a los internos titulares.

Esta noche hay promesa de gran espectáculo en el Israel Parnás.

Otros partidos

Conferencia Norte: 21.30, Villa San Martín de Resistencia (1) vs. Libertad de Sunchales (0), Ameghino de Villa María (1) vs. Estudiantes de Tucumán (0) y Salta Basket (0) vs. Rivadavia de Mendoza (1). Conferencia Sur: 21, Gimnasia La Plata (1) vs. Pergamino Básquet (0); Estudiantes de Concordia (1) vs. Bahía Basket (0); Villa Mitre de Bahía Blanca (0) vs. Lanús (1); 21.30, Ciclista Juninense (0) vs. Del Progreso de General Roca (1).