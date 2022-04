El "Zoco" Acosta falleció en Comodoro Rivadavia

22/04/2022 - 03:29 Deportivo

Mario Acosta, también como "Zoco" o "Beto", quien fuera jugador del Inti Club antes de radicarse en el sur del país, falleció a los 66 años de edad en Comodoro Rivadavia.

Su primo, Roly Navarro, escribió una semblanza para el diario Nuevo Día de Santa Cruz, que fue publicada en un artículo firmado por el fernandense Mariano Tagliotti.

"Beto fue de los primeros en organizar los viajes de intercambio de los chicos a Estados Unidos, a la par de su trabajo y actividad privada, él quería que compitan y mejoren. En el tercer viaje que hacía, ya con todo armado, un jefe en YPF no le quería dar la licencia que le correspondía para poder viajar; ahí nomás le puso la renuncia sobre la mesa, con todo lo que significaba su sueldo en la petrolera, y cumplió con la palabra. Dejó de trabajar en YPF para seguir con su pasión, y para no fallarles a los chicos y el deporte. No conozco a muchos que hagan una cosa así", comentó Roly.