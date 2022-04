Mitre aplastó a San Martín, en Tucumán, y logró su segundo triunfo consecutivo

23/04/2022 - 01:21 Deportivo

Con una contundencia notable, especialmente en la primera media hora, y un fútbol de alto vuelo por momentos, Mitre confirmó su levantada en la Primera Nacional con una goleada de 4 a 0 sobre el escolta San Martín.

Daniel González, Santiago Rosales y David Romero, en dos ocasiones, marcaron los goles del “Aurinegro” en el encuentro que abrió la duodécima fecha del torneo, en el estadio “La Ciudadela” del conjunto tucumano.

Esta fue la segunda victoria consecutiva del elenco santiagueño, que coincide con la llegada de Pablo Ricchetti como entrenador, que tiene puntaje ideal. Mitre suma ahora 10 puntos y trepó al puesto 28 de la tabla, alejándose un poco de la zona de descenso.

El local, en tanto, se quedó en 24 y dejó pasar la chance de acercarse al líder Belgrano (28).

Mitre salió a jugar en campo rival y a los 3 minutos se puso en ventaja, luego de una gran maniobra por derecha de Romero, que eludió dos hombres y se metió en el área, para asistir a González que entraba por el otro palo y definió ante la salida del arquero.

El “Auri” no se conformó con la ventaja y fue por más. Y a los 26’ llegó el segundo tras un cabezazo de Rosales, a la salida de un córner desde la derecha y ante la pasividad de la defensa local. San Martín no daba síntomas de reacción porque Mitre no lo dejaba. Y lo siguió avasallando con su juego.

Así, a los 33’, Rosales escapó por izquierda y sacó un remate defectuoso, pero que Romero corrigió en el área para el 3 a 0. El cuarto llegó a los 12’ del complemento, con una estupenda definición de “La Bestia” en un contragolpe. El renovado Mitre recibirá el lunes 2 de mayo a Defensores de Belgrano, a las 21.30 y por la fecha 13.