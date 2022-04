“Nos quedamos sin piernas, sentimos el desgaste”

24/04/2022 - 01:34 Deportivo

Un sereno y calmo Sergio Rondina analizó anoche la derrota de Central Córdoba ante Boca Juniors, poniendo al factor físico como preponderante a la hora de explicar el resultado.

“Arrancamos jugando de una manera y creo que el equipo lo hizo bien, más allá de un error puntual que nos costó el gol, con esa línea de cinco lo hicimos bien. Después, con la lesión de José (Leguizamón), cambiamos el sistema y el equipo también se sintió cómodo y lo fue a buscar al partido”, comenzó diciendo el DT “Ferroviario”.

Y agregó: “Los últimos 20 minutos empezamos a sentir el ritmo, el desgaste, porque fuimos los que desde el primer minuto fuimos a buscar el partido, conseguimos el empate y tuvimos nuestras chances. Duele quedarse sin nada, por como se dio la jugada del segundo gol, porque más allá de que Boca tuvo chances de pelota parada, el partido estaba equilibrado. Sentimos el desgaste del otro día en cancha de Vélez y en los últimos 20 minutos el equipo se quedó sin piernas para seguir intentando buscar el triunfo”.

Consultado por las falencias cometidas, dijo: “Son errores corregibles que tenemos que trabajarlos en la semana. Son partidos en los que jugas casi perfecto los 90 minutos, pero el rival tiene una jerarquía que hace valer, muchas veces pasa también por el cansancio o a veces distracciones como el primer gol. Pero me parece que el equipo se sobrepuso a eso, también al penal errado. Y en el segundo tiempo también fuimos superiores los primeros quince minutos. No es fácil sostener el ritmo con tan poco tiempo de descanso y tan poco recambio. Y contra los equipos grandes se siente más”. Para Rondina, esta vez los errores no estuvieron en la definición. ¿Hubo un culpable? “Sí, Javier García”, respondió tajante el “Huevo”.

Y agregó: “Porque no es que le erramos al arco, las sacó Javier García. Las situaciones el equipo las generó y creo que la figura del partido tiene que ser el arquero de Boca”. El DT le dará descanso hoy y mañana al plantel, por lo que volverá a entrenar el martes por la tarde.