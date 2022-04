Para González Metilli, Central “estuvo a la altura” del compromiso

24/04/2022 - 01:37 Deportivo

Francisco González Metilli fue una de las figuras que tuvo anoche Central Córdoba. Y al salir de vestuarios mantuvo un mano a mano con EL LIBERAL.

“Hicimos un muy buen primer tiempo, en el que tuvimos chances claras de gol, pero sabemos cómo son estos son rivales de jerarquía, que no te perdonan. En el segundo tiempo, por ahí tuvieron ellos el dominio del partido y lamentablemente no nos llevamos nada. Si nos llevábamos un punto estaba bien por lo parejo que fue le partido, pero te queda ese sabor amargo de que se nos escapa al final”, relató el volante creativo.

Consultado si influyó la jerarquía de Boca o el desgaste de Central, respondió: “Fue un poco de cada cosa. Venimos con una seguidilla bastante grande y Boca usó hoy algunos suplentes. Pero esto sigue y el equipo estuvo a la altura, eso es lo más importante y lo que te va a llevar a pelear grandes partidos”.

Para el ex Tigre, Central se sintió más cómodo cuando volvió al 4-3-1-2 “ porque es el esquema que usamos nosotros, ya lo conocemos y nos sentimos cómodos. Pero hoy Sergio planteó una buena idea por el rival y creo que estaba saliendo bien. Pero tuvimos una lesión muy temprana y debimos cambiar. Pero creo que estábamos cómodos y estábamos bien en el primer tiempo”. Sobre dónde se siente mejor, contó: “A mí me gusta jugar más por el medio, pero tengo esa libertad de arrancar por izquierda y terminar por el medio así que me siento cómodo también ahí”. A pesar de la derrota, el volante disfrutó de ver la cancha llena.

“La gente se portó de diez. Aunque a veces es difícil, hay que disfrutar de estos espectáculos que son muy lindos”, reflexionó. Por último, no baja al “Ferro” de la pelea. “Si hoy ganábamos nos podíamos haber acercado a la clasificación. Pero todavía quedan dos partidos y, si los ganamos, nos da la posibilidad de meternos en el quilombo”, cerró.