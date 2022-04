El Clásico Autonomía Provincial se destaca

26/04/2022 - 02:55 Deportivo

La Comisión de Carreras de Hipódromo 27 de Abril hará disputar mañana la 5ª reunión, en donde sobresale el Clásico Autonomía Provincial sobre 1.800 metros a las 15.30. Están anotados: Milione, Sarfo, Don Naipe, Don Ringo, Prohibition, Teeneke y Román The Mad.

Programa

Primera carrera: premio Gobernador Antonino Taboada sobre 500 metros: Ions Key, Apiolo, Marchozo, Zar, Most Halo, Corre Ruso Pampa, El Kapanga, Full Luck.

Segunda: Cnl. Lorenzo Lugones, 500 m: Don Mario, Américo Song, Ritmo Kapanga, Mr. Finnegan, Gran Piturro, Full Red. Tercera: Pedro León Gallo, 400 m: Rampini, Archelander, Moncholo, Che Puntero. Cuarta: Brig. Juan Manuel de Rosas (1), 1.100: Crazy Slak, Miss Ecóloga, Maximum Speed Cap, Usain B, Manubrio, Ron Pat, Señor Tennessee, Ritmo Esencial. Quinta: Instituto Ibarriano, 1.000 m: La Quinterita, La Ñata Talent, Ucinda, Jet Gold, Macana Money. Sexta: B. Juan M. Rosas (2), 1.100 metros: Cima The Rye, Level One, Figurate Saviola, Capriccioso, Re Trucco, Win The Triomphe.

Séptima: premio Pozo de Vargas, 1200: Bella Centolla, Jet, Emoc Joy, Dexter Joy, Sunset Mott, Sweet Guillermina, Windrider, May Beliebe, Magnus Cap. Octava: Especial 129º Aniv. de Clodomira, 1.200: El Potro Perfecto, Libertador Sam, Relax, South Night, Esculapio Scat. Novena: Cnl. Juan Dorrego, 1.100: Crystal World, Asrock, Sold Aut, Indian Wells, Spice Prince, Kato Scat. Décima: David Tarchini, 1.500: End Violence, Empeñoso, Pertrechador, April Season, Solución Blanc, N. Day.

Undécima: Francisco de Uriarte, 500: Miss Young, Quien Te Ah Visto, Matchmaz, Don Manuel. Decimotercera: C. Interprovincial 27 de Abril 1820, 375: Stormy Veloz, Floki, Soy Gardel.

Decimocuarta: C. Interprovincial C. Juan Borges, 350: Mariano, Che Malandra, Bebito. Decimoquinta: Nicolás Caporaletti, 300: Miguel Àngel, Miralejos. Decimosexta: Día del Animal, 320: Black Magic, Alfonzo, Gabrielito.