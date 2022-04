Bruno Ingratta: "Vamos a tratar de traer uno de los dos juegos"

26/04/2022 - 03:00 Deportivo

Bruno Ingratta hizo paréntesis en sus estudios de Abogacía para hablar con EL LIBERAL sobre lo que viene: los playoffs de cuartos de final ante Independiente de Oliva, el equipo más fuerte de la Conferencia Norte.

"Uno como jugador, por más que te falten compañeros, vas pensando que lo vas a ganar, que si por ahí tenés buena racha ofensiva, lo vas a sacar adelante y vas a tratar de aguantar y no equivocarte tanto. Nosotros no vamos a ver qué va a pasar. Vamos a tratar de traer uno de los dos juegos, que es fundamental para tratar de cerrar la serie en casa. Y si no, habrá que buscar los dos acá y el quinto va a ser para cualquiera", explicó el santiagueño de cara a los partidos de mañana y del viernes 29, en Oliva.

Independiente BBC volverá a jugar con una ficha menos de mayores. "Es una ventaja. Además, yo tengo una costilla mal. Cuando me golpee, el doctor Autalán me recomendó hasta no jugar porque la estaba pasando mal. Una ficha menos, un cinco que es importante para nosotros y más en este momento, realmente es una ventaja. Ellos tienen un equipo largo, juegan de a 5 minutos y van cambiando. Y nosotros tenemos que aguantar un poco más. Por suerte Agustín Najul está jugando muy bien, está respondiendo. Obviamente es una posición que no es la de él, pero a nosotros nos sirve y nos da una mano enorme", explicó al hablar de la ausencia de Everton Gomez Da Silva.

Bruno habló también de la serie ante Deportivo Norte. "La realidad es que sabíamos que iba a ser así, no al punto de jugar tantos suplementarios, pero sabíamos que iban a ser así. Nos merecemos haber pasado este playoffs. Era clave para nosotros. Ahora nos toca jugar contra el puntero, que va a ser difícil, pero es a lo que apuntábamos", comentó.

Consultado acerca de si pensó que se les escapaba, respondió: "Cuando estás jugando no te das cuenta de eso, porque en el partido en ningún momento hubo una desventaja grande. Yo arranqué muy bien los primeros dos cuartos y después realmente estaba muy cansado. Trataba de que me doblen y descargar para no arriesgar tanto. La serie ha sido extremadamente desgastante". Bruno es el camino a seguir, tanto en el deporte como en la vida.