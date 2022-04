“Está la opción de un tercer año, pero tenemos que hablar”

28/04/2022 - 00:43 Deportivo

Tras la eliminación de Olímpico en octavos de final, “Leo” Gutiérrez lamentó no haber conseguido el objetivo que se planteó como entrenador junto a su cuerpo técnico, pero además un interrogante acerca de su futuro al manifestar que se reunirá con la dirigencia antes de tomar una decisión.

“Los objetivos que tenía en mi cabeza eran de avanzar y estar en cuartos de final y no lo conseguimos, estar en una mejor posición para playoffs y no lo pudimos conseguir. De mi parte, los objetivos que me puse como entrenador y con el cuerpo técnico, no los conseguimos. Seguramente el club, por lo que habíamos hablado, ellos querían estar un par de posiciones más arriba y no lo logramos”, se sinceró el entrenador cordobés.

“El objetivo no está logrado, pero se vio mucho trabajo. Arrancamos con partidos con jugadores con Covid, cambio de jugadores, lesiones y la remamos todo el año. Yo estoy tranquilo porque trabajamos bien, hicimos todo lo que tuvimos que hacer para que el equipo funcione. Ha funcionado por momentos, por momentos no. Y los momentos que no funcionó fueron la ventaja que nos sacaron los otros equipos para no tener chances de no subir más posiciones en la tabla”, agregó “Leo”.

Al ser consultado por su futuro, comentó: “Está la opción de un tercer año, pero vamos a hablar. Hay que ver qué quiere hacer la dirigencia. Yo también quiero analizar en mi cabeza qué quiero hacer. Hay que tomarse unos días para analizar toda la temporada y qué decisiones vamos a tomar”.

“Leo” explicó además detalles vinculados con la serie ante San Martín. “Los dos partidos fueron iguales, éste, un poco más defensivo que el otro por momentos o capaz que más erráticos. En el partido anterior estuvimos más afilados los dos equipos con los tiros de tres puntos, pero buenoà Vinimos a buscar ponerlos incómodos, no dejarlos jugar, sacarles el tema de los pases y de los tiros de tres puntos. Y si metían la cantidad de tiros de tres puntos que ellos meten habitualmente, que son diez u once, que tengan un porcentaje bajo, porque es uno de los mejores equipos con porcentajes de tres puntos de la liga. Lo pudimos conseguir, tiraron un porcentaje bajo, creo que 32 por ciento.

En el último cuarto, se hizo un ida y vuelta que les favoreció a ellos, nos metieron 27 puntos, pero nos pusimos dos o tres veces a uno o dos puntos y cada vez que nos acercábamos, nos castigaban. No tuvimos la chance de pasar al frente en el último cuarto y después era intentar empatar con el último tiro para ir a suplementario”, señaló resignado. “Estoy agradecido por el respeto de los chicos, por la entrega. Dieron todo para hacer las cosas bien durante toda la temporada, a veces sale, a veces no. La gente de Olímpico tiene que estar tranquila, porque el grupo día a día trabajó para llegar lo más arriba posible”, explicó. Elogios al rival “Leo” elogió a San Martín y a Diego Vadell, su entrenador.

“Es un equipo que sabe jugar al básquet. Tienen un gran entrenador que cuando empezó a leer las situaciones que les estábamos haciendo daño defensivamente, las empezó a atacar. Cambió jugadores, puso más tiradores y nosotros tuvimos que cambiar también la forma de defender. En la segunda mitad intentamos hacer lo mismo, castigarlos con el step y Basabe, que en el primer tiempo había tirado dos o tres triples, en el segundo tiempo metió esos tres que tiró y ahí está un poco la diferencia. No pudimos sostener la ventaja que habíamos sacado al principio, pero recién empezaba el partido, faltaba mucho. Yo estoy tranquilo por el partido en casa porque hicimos todo lo posible para ganar, no se nos dio por detalles y errores propios. Y estoy tranquilo por la entrega del equipo en Corrientes. Dejaron todo. Sí estábamos lastimados, pero vinieron, se entrenaron mentalizados en hacer las cosas bien, creo que lo hicimos bien, no se nos dio”, cerró sastisfecho.