Inde quiere revancha para empatar la serie en Oliva

28/04/2022 - 22:24 Deportivo

Independiente BBC tomó nota de los errores cometidos en el primer juego, pero esta noche quiere revancha ante su homónimo de Oliva para igualar la serie, correspondiente a los playoffs de cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga.

“Inde” dio vuelta la página, dejó atrás la dura derrota del miércoles (96 a 70) y está enfocado en el partido de esta noche, que es clave para luego poder definir la serie en condición de local.

El plantel se entrenó anoche en el estadio El Gigante de la ciudad de Oliva, a las órdenes de Daverio, quien puso hincapié en corregir los desacoples defensivos que mostró su equipo en el primer juego y que le permitieron al local despegarse en el marcador para definir el partido con gran antelación.

Lucio Reinaudi fue la gran figura de aquel partido, pero esa no será la única preocupación del equipo de Daverio.

Independiente de Oliva tiene una gran variedad de recursos ofensivos, por lo que deberá jugar con gran concentración en la marca y no perder la calma frente a los momentos difíciles. Vencer al gran candidato no será tarea sencilla, más aún teniendo en cuenta que el equipo santiagueño tiene un ficha mayor menos.





Otros partidos

Esta noche se jugarán los segundos partidos de las tres restantes series de cuartos de final de la Conferencia Norte: desde las 21, Barrio Parque de Córdoba (1) vs. Salta Básket (0); 21.30, San Isidro de San Francisco (1), con José Montero y Milton Vittar, vs. Villa San Martín de Resistencia (0) y Central de Ceres (1), con Pablo y Matías Martínez, vs. Ameghino de Villa María (0).