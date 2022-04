Tiro Federal y Lawn Tennis abrirán la temporada 2022

28/04/2022 - 22:22 Deportivo

Tiro Federal y Lawn Tennis abrirán esta noche la temporada 2022 de las divisiones formativas, que organiza la Federación Santiagueña de Básquet y que llevará el nombre de "102º Aniversario de la Cruz Roja".

Los partidos correspondientes a la zona B se jugarán en cancha de Tiro Federal. Desde las 19, entrarán en acción las categorías Premini y Junior, en tanto que a las 20 jugarán en Mini.

La primera fecha se completará mañana con la siguiente programación:

Para mañana

Zona A: La Banda Básquet vs. Patagonia, en U13 (9.30), Mini (10.30) y Premini (11.30); Red Star vs. Sportivo Fernández, en U13 (10), Mini (11.30) y Premini (12.30); Atamisqui BBC vs. Almirante Brown, en U13 (10), Mini (11.30) y Premini (12.30); Normal Banda Violeta vs. Edmac de Fernández, en U13 (10), Mini (11) y Premini (12); Defensores del Sud vs. Jorge Newbery, en Premini (9.30), Mini (10.30) y U13 (11.30); Independiente BBC vs. Belgrano, en Premini (14.30), Mini (16) y U13 (17); Juventud BBC vs. Quimsa, en Premini (14.30), Mini (16) y U13 (17); Olímpico Proyección vs. Nicolás Avellaneda, en U13 (9), Mini (10.30) y Premini (11.30); Huracán vs. Mitre, en U13 (9.15), Mini (10.30) y Premini (11.30).

Zona B: Huaico Hondo vs. Olímpico Formación, en Mini (15) y Premini (16); Saint Germain vs. Normal Banda Negro, en Mini (10) y Premini (11); Villa Mercedes vs. Coronel Borges, en Premini (10) y Mini (11); Sportivo Colón vs. Águilas de Pozo Hondo, en Premini (10) y Mini (11.15).

Libre: Clodomira.