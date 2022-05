Pelear por uno mismo ante todo lo demás

02/05/2022 - 03:54 Deportivo

Aquí el punto es ¿elegir por elegir o dejar que todo fluya a medida que vayan apareciendo los resultados?, hay millones de historias de deportistas en el mundo que deciden iniciarse en una disciplina por gusto personal o bien para demostrar que son capaces de estar en el mejor nivel de competencia y de ser protagonistas de grandes eventos.

Santiago del Estero cuenta con un enorme potencial en este sentido y una de las actividades que buscar resurgir en la provincia es el boxeo.

Muy lejos está hoy el deporte de los puños de entregarnos esos grandes momentos que nos regalaroncon el título mundial de los minimoscas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); Eduardo “Cirujano” Morales con la chance

mundialista ante Shane Mosley por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) o la última corona ecuménica de la Federación Mundial de Boxeo de Diego Díaz Gallardo.

Todos ellos llenaron de orgullo a la provincia y dejaron un legado que hoy parece ser difícil de imitar. El trabajo que vienen haciendo los entrenadores y los diferentes equipos, por ahora está en veremos y la actividad está compartida entre algunas peleas amateurs y otras del campo rentado.

Y justamente hoy son los profesionales los que tienen la mayor responsabilidad para salir a mostrar sus virtudes y los que pueden a aspirar a cosas mayores en el futuro. Pero más allá de esta circunstancia, EL LIBERAL habló con algunos de ellos e indagó sobre ¿cuál o cuáles fueron los motivos que lo llevaron a elegir esta profesión y si la cuestión económica influyó en esa determinación?.

“Yo hago boxeo porque me gusta y por una necesidad económica también. Quiero tener un futuro para mí y mi familia. Pasé tantas cosas. Hambre sufrí. Lloré. Pero eso se acabará pronto".

Sin dudas que son palabras con un sentimiento especial que salieron de Sergio “La Cobrita” Rosales, un boxeador profesional que debutó en noviembre del año pasado en una velada organizada por la promotora del “Chino” Maidana y que sueña con un futuro grandioso.

Pero el pupilo que se entrena con su padre en el barrio La Católica tiene algo más para decir: "Empecé a boxear a los 13 años y me hice profesional en el 2021. Debuté en noviembre. Hasta ahora vengo cumpliendo mi sueño. Tengo fe en mí en que llegaré muy lejos como profesional. Me falta mucho para demostrar que seré el mejor".

La decisión de ser boxeador para Iván Cisneros no fue de casualidad ni mucho menos. Tiene familiares que practican deportes de artes marciales (como el karate por ejemplo), pero él prefirió ser la excepción de la regla y optó por subirse a un cuadrilátero.

"A mí me gustaba pelear. Me refiero a que me atraían mucho los deportes de contacto y todo eso. Tengo tíos que son campeones mundiales, pero de karate. Yo me incliné por el boxeo que hoy es mi pasión".

Pero antes de que se diera el gusto de iniciarse en la dura actividad, Iván tuvo un rival que no fue fácil de convencer: su mamá.

"A ella no le gustaba mucho que haga boxeo. Yo entré a los 16 años y mi papá me llevó al gimnasio de los Córdoba (por Juan Domingo y su hermano José) para entrenar. Al poco tiempo me ofrecieron pelear y acepté sin dudar. Ahí comenzó lo que hoy es mi pasión".

Cisneros actualmente está ranqueado en el puesto 16 de la categoría Crucero en la Argentina y viene buscando un lugar de mayores expectativas de cara al futuro.

La elección de Ignacio Scrimini por el boxeo suena un poco más a una lucha interna que a objetivos que pudieran llevarlo un poco más arriba en la actividad.

"El boxeo para mi implica una guerra interna, superación, mucho esfuerzo, costumbre al sufrimiento en muchos sentidos de la palabra y sobre todo dignidad".

El pupilo de Diego Díaz Gallardo todavía no debutó en el profesionalismo y siente que su compromiso hoy pasa por esperar la oportunidad y dejar que todo fluya con el tiempo.

"El espíritu de superación y la idea de un proyecto de vida, me llevaron también a ser un boxeador".

También negó que su elección tenga algo que ver con lo económico y para eso citó una frase del ex campeón del mundo de la categoría mínima, el mejicano “Finito” López: “Con todo lo que gané, no me alcanza para comprar un cerebro”.

Mariano Velázquez es otro de los que está aguardando su momento para debutar en el boxeo de paga y con la dirección técnica de Eduardo Morales. El apodado “Cóndor” explicó que toma a la actividad como una motivación para demostrarse a sí mismo que está en condiciones de superarse día a día.

"Lo único que me motiva a mi es la competencia interna. Quiero saber hasta dónde puedo llegar con mis límites y busco superarme siempre. Descarto que mi decisión de ser boxeador sea por una necesidad económica u obligación".

Velázquez agregó que lo suyo se complementa con otros aspectos que van más allá de una preparación: "Me gustan los desafíos y día a día siento que hay una prueba más para mí, tanto en lo físico como en lo mental. Me motiva y me entusiasma la idea de la superación constante. Me encanta competir y siempre quiero más".