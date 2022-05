Sebastián González: ''Entramos con indecisión, pero pudimos revertirlo''

02/05/2022 - 04:06 Deportivo

El entrenador de Quimsa, Sebastián González, habló anoche después de la victoria ante Oberá Tenis en el primer punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional. El coach cordobés mostró autocrítica por el mal primer tiempo de su equipo, pero destacó la reacción de los dos últimos cuartos que lo guiaron al triunfo final 101-83.

"Fue un partido en el que comenzaron mejor ellos. Nosotros mostramos indecisión, estuvimos ansiosos. Todo eso por el hecho que querer comenzar a jugar estos playoffs y lo que lleva un primer punto con esa necesidad de jugarlo. Ofensivamente no jugamos de una manera decidida. Queríamos jugar más inteligentemente, llevando la bola a algunos lugares en donde creíamos que podíamos sacar una ventaja. No tuvimos la fluidez de siempre. Defensivamente lo hicimos mal en el primer tiempo. 47 puntos en 20 minutos, en nuestra cancha, no nos puede pasar. Queremos que todo salga como salió en el segundo tiempo", aseguró González, en diálogo con EL LIBERAL.

"A partir del tercer cuarto, se dio vuelta el partido muy rápido. Nos encontramos en ventaja y pudimos ampliarla. Creo que para ellos fue agotador, aunque volvieron al juego. Por suerte, con dos o tres bolas en el final pudimos cerrar bien el partido", reconoció el entrenador.

A su vez, González expresó: "En el entretiempo les pedí que juguemos decididos, que bajemos la ansiedad. En el segundo tiempo fuimos el Quimsa de siempre. Eso se reflejó en la seguridad del equipo, especialmente por la defensa, que nos permitió correr".

"Queremos que el segundo punto sea más como fue el segundo tiempo claramente, pero puede pasar todo. Respetamos a nuestro rival y a su cuerpo técnico. Oberá es un buen equipo y tienen jugadores que pasaron muchas instancias como éstas. Hay que mejorar lo que no se hizo bien y tratar de ganar el segundo punto. Son los objetivos", cerró anoche el técnico de la "Fusión", al término del primer juego de la serie de cuartos de final.