Preocupación por la lesión que sufrió Matías Laba

03/05/2022

Central Córdoba viene sufriendo con las lesiones. Desde la de los arqueros Mhering y Rigamonti y el volante López Muñoz en la temporada pasada, a la de los defensores Iván Ramírez, Fabio Pereyra y José Leguizamón en esta. Ayer, el que la padeció es el volante Matías Laba, quien debió retirarse del campo de juego a los 15 minutos del primer tiempo.

El volante central “ferroviario”, que llegó esta temporada para reemplazar a Cristian Vega (actualmente en Colón de Santa Fe y rehabilitán- dose de una grave lesión) fue a disputar una pelota y se llevó la peor parte.

El ex Argentinos Juniors no solamente no pudo seguir jugando, sino que además debió ser retirado en camilla y trasladado a un centro asistencial, por lo que encendió las alarmas en el equipo de Rondina.

Si bien todavía no hay un diagnóstico oficial, durante la transmisión televisiva de anoche dijeron que se trataría de un traumatismo de cadera, por lo que la lesión podría ser menos grave de lo que se suponía.

Reserva

La Reserva de Central Córdoba perdió ayer 1 a 0 ante Godoy Cruz de Mendoza, en condición de visitante, pero mantiene intactas sus chances de meterse en cuartos de final del certamen. Leandro So r i a , a los 2 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto del cotejo correspondiente a la decimotercera y penúltima fecha de la zona 2 del torneo de Reserva.