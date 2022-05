“Es una derrota que duele, pero no le puedo reprochar nada al equipo”

03/05/2022 - 03:00 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Sergio Rondina, habló anoche después de la derrota de su equipo ante Godoy Cruz en Mendoza y reconoció que el resultado es doloroso por el rival al que no se pudo sumar, ya que es uno de los contrincantes que tendrá su equipo en la lucha por evitar el descenso.

“Desde la entrega y el compromiso, este equipo se brindó hasta lo último. En el primer tiempo, Godoy Cruz fue superior pese a que arrancamos bien. El gol llegó por errores propios. Sabíamos que ante una pérdida teníamos que saltear por la presión que hace Godoy Cruz. En el segundo tiempo, buscamos. A veces lo hicimos con ideas, a veces fue sin ideas. Es una derrota que nos duele, pero no les puedo reprochar nada a los chicos desde la entrega y desde ese compromiso por intentar revertir el resultado”, dijo Rondina.

A su vez, el entrenador “ferroviario” sostuvo: “Este partido, pensando a futuro, sin dudas nos duele. Es una derrota dura. No sé si tuvimos un retroceso en cuanto al juego. El equipo llegó a este partido diezmado. Con los cambios buscamos hacernos más anchos. Buscamos poner en un uno contra uno a los marcadores de punta de Godoy Cruz, generar por afuera para terminar las jugadas por adentro. Creo que pudimos contrarrestar la supremacía que nos hacía Godoy Cruz con los laterales, los extremos y los interiores. Quizás nos faltó tener más claridad de tres cuartos de cancha hacia adelante”.

Por último, Rondina remarcó: “Hicimos una modificación táctica poniendo dos volantes por afuera. El cambio de Gonzalo Ríos fue táctico, no de rendimiento. Los que nos faltaron son jugadores importantes y esperamos recuperarlos para la próxima fecha ante Lanús. No creo que el rendimiento del equipo haya sido malo. No tuvimos la lucidez de otros partidos, pero sí mostramos el carácter y la entrega para buscar el empate”.