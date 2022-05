Independiente lo dio vuelta y acaricia las semifinales de la Conferencia Norte

03/05/2022 - 06:29 Deportivo

Independiente BBC puso lo que hay que poner en playoffs y quedó a un paso de las semifinales de la Conferencia Norte. Anoche, venció a su homónimo de Oliva por 76 a 66, en el estadio Dr. Israel Parnás, donde la afición santiagueña disfrutó de un triunfo memorable.

El equipo de Fabián Daverio perdía por 12 puntos (41 a 29) sobre el final del segundo cuarto, pero su juego fue creciendo con el transcurrir de los minutos y en el último cuarto borró de la cancha al gran candidato de la Conferencia Norte para terminar quedándose con un partido clave. En los últimos 10 minutos del juego, Independiente BBC jugó con gran intensidad en defensa, pero además mostró gran determinación para atacar el cesto.

Independiente BBC pasó al frente a (56 a 55), a falta de 7:31 minutos para el final. Y a partir de ahí jugó con un clima de gran efervescencia en las tribunas.





Figuras

Fortunato Rolfi fue el hombre de la noche, pero no estuvo solo. Bruno Ingratta fue importante en el juego interior.

Daniel Tabbia aportó puntos valiosos, pero también dio una mano enorme a los internos. Luciano Silva no lució como en el segundo partido de la serie en Oliva, pero nunca dejó de pedir la bola y participó de los sistemas ofensivos. Y Juan Cruz Burgos cumplió una buena tarea en el goleo y en la marca hasta que se lesionó en la rodilla izquierda sobre el final del tercer cuarto. Independiente BBC ganó un partido clave, pero la serie no está terminada. Mañana deberá ganar para sellar la clasificación a semifinales de la Conferencia Norte, porque si no lo hace deberá viajar a la ciudad cordobesa de Oliva para ir en busca de la hazaña.