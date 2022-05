Para Alessandroni, el cambio que se produjo en Mitre era necesario

03/05/2022 - 22:36 Deportivo

De a poco, la tormenta parece ir quedando atrás en Mitre. Después de tantos nubarrones, el sol asoma por el 8 de Abril y ahora reina la tranquilidad.

Los siete puntos sobre nueve, cosechados desde la llegada de Pablo Richetti como entrenador, trajeron alivio.

Pero también marcaron un cambio en el equipo. “Sabíamos que teníamos la necesidad de cambiar porque las cosas no venían saliendo como queríamos. Se ve una idea distinta, los jugadores estamos compenetrados con la nueva idea, convencidos. Y necesitamos hacer lo mejor posible en el día a día para que salga todo bien en los partidos”, comentó el volante Juan Alessandroni, respecto a levantada del equipo.

En un mano a mano con EL LIBERAL, el capitán resumió que esa nueva idea consiste en “el protagonismo”.

Y luego se explayó: “En Tucumán fuimos protagonistas, quizás no desde la tenencia pero sí desde como se paró el equipo y en tener las cosas claras. Contra Tristán Suárez fue lo mismo, por ahí también con un planteo distinto como continuamente salir jugando y llegar al arco rival con una sucesión de toques. Ante Defensores, también intentamos eso, que salga la pelota limpia. Por momentos salió y por momentos no. Nos da la tranquilidad y sabemos que el esfuerzo y el sacrificio no se negocian”.

Tras el 0 a 0 del lunes ante Defensores de Belgrano, Richetti dejó en claro que los planteos y sistemas tácticos van a ir variando de acuerdo con el rival. Y la pregunta para Alessandroni fue si para un jugador es mejor eso o tener un sistema y forma de jugar definida.

“Nosotros intentamos ser protagonistas. Y la idea es clara, ser protagonistas en cualquier cancha. A veces desde la tenencia, otras desde la firmeza defensiva y saliendo rápido de contra. Pero la idea que se transmite es clara, es la pelota al piso, intentar tenerla y salir jugando, juntar toques, movimientos preestablecidos. Eso no varía, lo que sí puede variar es el sistema táctico teniendo en cuenta que el rival también juega y tiene pros y contras. Tratamos de explotar nuestras virtudes y a las necesidades de ellos hacerlas mayores”, cerró.