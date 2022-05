Esteban Torres, el jinete de Frías que hizo saltar la banca en el hípico de Palermo

04/05/2022 - 00:40 Deportivo

Esteban Torres es un hombre que vive hace más de 20 años en Boulogne, Buenos Aires, y que desde chico abraza una pasión: el turf.

Nació en la ciudad de Frías y antes de partir a la capital de la Argentina, tuvo que convencer a su madre para que lo dejara cumplir su sueño de ser jockey. Tenía apenas 15 años y su vida era montar los caballos para participar en los festivales cuadreros.

“Yo empecé a correr en las cuadreras cuando tenía 13 años. Era muy chico y mis padres no se oponían. Jamás me impidieron el sueño de ser jockey. Cuando yo tenía 15 años surgió la posibilidad de venir a Buenos Aires, pero entonces mi mamá no quería porque era chico. Fue Miguel Concha (hoy su suegro) quien la convenció y pude venir”.

Así empezó esta historia para el jinete friense que el domingo dio la nota en el hipódromo Argentino de Palermo: ganó el gran Clásico República Argentina en el Grupo 1 y lo hizo con un caballo al que ya lo había llevado al triunfo otras veces en los 2.000 metros.

“Con Nievre hice la primera carrera y salí quinto; después ganó en dos mil metros también y luego fracasó en San Isidro. En la cuarta volvió a ganar y ahora lo hicimos de nuevo. Las tres victorias hasta ahora, todas fueron siempre en el hipódromo de Palermo”.

Una vez que dio el batacazo porque su ejemplar no era el favorito, “Chuchú” comentó que recibió mensajes y saludos de todos lados, especialmente de la gente del ambiente, familiares y amigos.

“Estoy realmente muy feliz y es la primera vez que gano en el Grupo 1 (con caballos de altísimo nivel de competencia) y en un Clásico tan importante como el República Argentina que sería algo así como el Carlos Pellegrini o el Batalla de Tucumán en jerarquía”.

Tanta era la confianza y la fe del jockey santiagueño que íntimamente sabía que Nievre podía dar la sorpresa el domingo.

“En la semana lo veía muy bien al caballo y sabía que podía estar peleando la punta. Le tenía mucha fe y así se dio”. La definición fue tan dramática como apasionante. Nievre se impuso por una cabeza y todos fueron a festejar.

“Cuando llegamos a los mil metros ya me di cuenta que podíamos ganar. Nievre dio todo lo que pudo y finalmente nos quedamos con la victoria”. Con 36 años y más de 20 en la profesión, Torres, además de ser un jockey profesional, también desempeña otras tareas laborales tanto en el hipódromo de San Isidro como en el de Palermo.





En Santiago, también saben de su capacidad ganadora

Durante la charla que tuvo con EL LIBERAL después de haber sido uno de los grandes protagonistas de la jornada burrera en el hipódromo Argentino de Palermo, “Chuchú” Torres recordó que también tuvo la posibilidad de venir a competir en Santiago del Estero donde se quedó con el triunfo en un clásico “Madre de Ciudades” y otro en el Especial Apertura del hipódromo 27 de Abril. “Allí gané con Milione en los 1.400 metros de distancia. Tengo muy buenos recuerdos de Santiago”.