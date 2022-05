El aventurero que fabrica su auto deportivo inspirado en el Lamborghini Aventador

04/05/2022 - 00:00 Deportivo

Por Pablo Daniel Díaz - De la Redacción de EL LIBERAL.





Allá por marzo del 2020, cuando se desató la pandemia de coronavirus y se decretó el aislamiento obligatorio, la gente comenzó a buscar qué hacer dentro de su casa.

Las recetas de cocina fueron furor. Algunos se inclinaron a otros rubros. Pero el caso de Daniel Michia es particular: se puso a fabricar un auto. Inspirado en el Lamborghini Aventador, el “Colo”, que también es músico, ya lleva dos años dándole forma a su auto deportivo y espera terminarlo antes de fin de año.

“Me gustan los autos y de ver tantos programas y documentales de Lamborghini me dio cada vez más ganas de hacer algo. Ha sido un desafío hacer esto, nadie me creía, ni siquiera en casa. Ahora lo estamos mostrando porque está un poquito más avanzado, ya tiene forma de auto. Está inspirado en el Aventador, pero tiene toques personales de diseño”, le contó a EL LIBERAL.





Daniel le dedicó muchas horas a ver fotografías del auto, de diferentes perfiles, y también videos. “Fue mucha la información que traté de trasladarla al auto que estamos haciendo artesanalmente. Incluso me he fabricado algunas herramientas para trabajarlo, todo gracias a YouTube que en la pandemia me ayudó muchísimo”, contó. Para darse cuenta que podía, empezó por fabricar una pieza en particular.

“Lo primero que hice fueron los espejos. Una vez que pude y me gustó como salió el trabajo, me fui animando a más. Y así de a poco empezamos a hacer el frente. Y cuando uno va montando el frente y ve que las líneas son más o menos parecidas, ya empieza a entusiasmarse”, dijo.





“Compré un Taunus viejo para trabajar sobre él. La idea era usar todo lo que se pueda de ese auto. Yo estoy haciendo todo lo que puedo de la carrocería. También me ayudan dos mecánicos que les gusta la idea. Eso es lo bueno, que uno se trata de juntar con gente que le apasiona y le pone ganas a esto”, agregó. Daniel comenzó el 30 de marzo del 2020 y todo lo hace escala (el auto es un poco más chico que el original).

Y es muy obsesivo: “Al capot lo fabriqué tres veces hasta que me terminó de convencer”. A medida que avanza, van apareciendo detalles, pero “ahora ya son mínimos, ya se lo ve cada vez más parecido al auto”.

“Mi idea es tratar de tenerlo terminado a fin de año. Ahora estamos en una etapa de armar todo el tren delantero y el motor. Desde ahí ya sería un poco más rápido lo que falta. Está casi listo. Me faltarían también terminar las puertas, que se abrirán de la manera tradicional y no hacia arriba como el original”, comentó sobre la parte final de su proyecto. El auto será negro, con matices brillantes y opacos, y además de usarlo junto con su familia, tiene una idea dando vueltas por su cabeza.

“Me gustaría llevarlo algún día al autódromo para exponerlo y mostrar que nada es imposible cuando uno le pone muchas ganas y tiempo”, afirmó.