Unión Santiago lo dio vuelta con un “hat trick” de Raúl Lettari y es líder con puntaje ideal

Se entiende la alegría y la felicidad de Unión Santiago. Después de ir perdiendo por 2 a 0 ante Central Córdoba, el equipo “tricolor” se recompuso y terminó festejando por 3 a 2 con un “hat trick” de un jugador que estuvo muy inspirado: Raúl Lettari.

El partido por la segunda fecha del Torneo Anual Alfredo David Moreno de la Liga Santiagueña de Fútbol, que se jugó en la cancha de Vélez de San Ramón, tuvo muchas emociones y a dos equipos que siempre se ofrecieron al buen espectáculo.

Fue el “Ferroviario” el que impuso condiciones en la etapa inicial y con goles de Cristian Roldán (28 minutos) y Franco Rivarola (37) se adelantó en el marcador y obligó a Unión Santiago a extremar los esfuerzos en el segundo período si quería dar vuelta la historia.

Así lo hizo. Lettari puso el primero de su cosecha personal a los 8 minutos con un fantástico tiro libre y luego completó su gran tarde con otros dos goles (34 y 40 minutos).

E l “Tricolor” e s líder de la Zona B con puntaje ideal y motivos para vivir este presente le sobran. En el otro partido jugador ayer por la misma zona, Independiente de Beltrán obtuvo su primer triunfo al derrotar por 2 a 0 a Clodomira. Los goles del elenco beltranense fueron anotados por Gabriel Sandobal y el goleador Hugo De Marco. La tercera fecha de los clásicos, comenzará a disputarse mañana con Vélez vs. Banfield y Yanda vs. Instituto Santiago.

El resto se jugará el domingo, a excepción de Mitre y Central Córdoba que irá el martes con horario y cancha a confirmar.





Programación

Mañana: Vélez vs. Banfield. Cancha de Vélez: 14, en Sub-21, y 16, en Primera División. Yanda FC vs. Instituto Santiago. Cancha Banfield: 14, en Sub-21, y 16, en Primera División. Domingo 8: Comercio vs. Estudiantes: Cancha Comercio: 14, en Sub-21, y 16, en Primera. Central Argentino vs. Sarmiento: Cancha C. Argentino: 14, en Sub-21, y 16, Primera. Defensores de Forres vs. Clodomira. Cancha Defensores de Forres: 14, en Sub-21, y 16, Primera. Villa Unión vs. Agua y Energía. Cancha Villa Unión: 14, en Sub-21, y 16, Primera. Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán: Cancha Unión: 14, en Sub- 21, y 16, en Primera. Sp. Fernández vs. Independiente de Fernández. Cancha Sp. Fernández: 14, en Sub-21, y 16, Primera. Unión Santiago vs. Güemes: Cancha Unión Santiago: 09.30, en Sub-21, y 11.30 Primera. Mar tes 10: Mi tre vs. Central Córdoba: en escenario y horario a confirmar.