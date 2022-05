Los pilotos llegaron y mostraron sus ganas de salir a escena en Las Termas

07/05/2022 - 05:45 Deportivo

Los protagonistas del Turismo Carretera terminaron de arribar ayer a Las Termas de Río Hondo y palpitaron la quinta fecha del campeonato que comienza hoy en el Autódromo Internacional.

Uno de los que dialogó con EL LIBERAL es Leonel Pernía, uno de los principales pilotos de la categoría, que intentará guiar a Torino a una nueva victoria en suelo santiagueño.

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas. Hace bastante que no veníamos a Las Termas y me siento contento por esta chance de volver a competir aquí. Es un circuito que me gusta mucho, aquí es donde conseguí mi primera victoria. Además, esta es una ciudad en donde nos tratan muy bien. Con ganas de que empiece ya la actividad", aseguró el tandilense, quien está 19º en el campeonato.

"Cuando llegué estuve en el autódromo y la verdad que está impecable. Uno de los mejores del país. No voy a descubrir nada con eso. Me pone feliz volver a correr en este autódromo. Ya empezamos con la puesta a punto y creo que estamos muy bien para el fin de semana", agregó Pernía.

Por último, Leonel dijo: "A la gente le decimos que vengan a ver la competencia. Va a ser un carrerón. Que vengan a ver este espectáculo que la ACTC está pasando por un buen momento. Además, que vengan a apoyar al "Toro" (Torino) número 7, ja".

Gastón Mazzacane

El piloto de Chevrolet, Gastón Mazzacane, también dialogó con EL LIBERAL y se mostró con ganas de salir a correr en Las Termas. "Me encuentro bien, con ganas de correr aquí en Las Termas. Hace mucho que no veníamos y ojalá podamos cerrar la fecha con buenos resultados. El acompañamiento del público para nosotros es fundamental. Es muy agradable tener a la gente cerca en un evento así. Pasamos momentos terribles con la pandemia y es muy lindo reencontrarnos con la gente y en lugares con esta infraestructura".

"Nos encontramos muy bien. El equipo trabaja muy bien y tenemos grandes expectativas. Estamos décimos en el campeonato y venimos de ganar la segunda carrera. Chevrolet está fuerte. Ojalá que podamos mantener este rendimiento. Soy piloto, pero soy hincha de Chevrolet. Corro para la hinchada. El resultado que pueda conseguir será para ellos", cerró.